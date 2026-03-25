記事ポイント晴明神社で2026年3月3日〜4月30日まで「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」を授与檜扇に桜が舞う雅な御朱印と、一針一針桜を刺繍したお守り境内周辺では時期をずらして3種類の桜が咲き誇る 京都・西陣に鎮座する晴明神社で、春限定の「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」が授与されています。期間は2026年3月3日から4月30日までです。桜の季節にふさわしい、雅な意匠が魅力となっています。 晴明神社「刺繍朱印【