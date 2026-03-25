記事ポイント鰻の蒲焼技法を和牛に応用した1日10食限定メニュー蒸し上げることでお箸で解けるほろほろ食感を実現そのまま・薬味・出汁茶漬けの3段階で味わいが変化 焼肉家蔵が、鰻の蒲焼から着想を得た「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」を販売しています。和牛を焼くのではなく蒸し上げることで、お箸で解けるほろほろ食感を実現した1日10食限定の逸品です。 焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し