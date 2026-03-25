記事ポイントブルボンからしょうがを使ったカップアイスが登場高知県産”黄金しょうが”の粉末を使用したミルク風味2026年3月23日より全国で発売中 ブルボンから、しょうがの風味を活かしたカップアイス「しょうがアイス」が登場しています。高知県産の”黄金しょうが”を粉末にして加えた、さっぱりとしたミルク風味のアイスです。2026年3月23日より全国で発売されています。 ブルボン「しょうがアイス」 商