歌手の小林幸子が、イベント『ニコニコ超会議2026』（幕張メッセ4月25日・26日開催）で、桜の化身「花咲かばあさん」として4月25日正午より「超ニコニコ盆踊り」エリアに登場することが決定した。桜をイメージした新巨大衣装で生歌唱などを披露する。【写真】奇抜なヘアスタイル！桜の化身「花咲かばあさん」に変身した小林幸子プロレスラー、ヘヴィメタル、ギャル、ニコニコ超会議の“ネ申”など、斬新な演出や圧巻の生歌唱