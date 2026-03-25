記事ポイント歴史学者・平山優先生とお城インスタグラマーKAORI氏が秀吉・秀長ゆかりの地を巡るPR動画日本三大水攻め「太田城水攻め」や織田信長と雑賀衆の激闘など戦国の歴史を深掘り和歌山城公園・紀三井寺・太田城水攻め跡など5つの歴史スポットを紹介 和歌山市が、豊臣秀吉・秀長兄弟にゆかりのある歴史観光資源をPRする動画とパンフレットを制作しています。戦国時代に秀吉・秀長兄弟や最強の鉄砲集団・雑賀衆（さいかし