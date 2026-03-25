馬トクでは東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」がスタートした。春の短距離王決定戦、第５６回高松宮記念・Ｇ１（２９日、中京）の第２弾は、昨年秋に有馬記念で３連複を的中させるなどＧ１・１２戦で６度的中の角田晨（あきら）記者。展開を深く考察した結果、絶好のポジションが手に入ると予想したウインカーネリアンに注目した。昨年はＧ１予想で好調な成績を残せたが