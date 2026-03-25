歴史に翻ろうされる男女の壮大な愛と運命を描いた海外ドラマ『アウトランダー』ファイナルシーズン（シーズン8）が、動画配信サービス「Hulu」で4月3日から国内最速・見放題独占配信される（以降、毎週金曜に1話ずつ追加配信）。【動画】山口馬木也がナレーションを担当『アウトランダー』＜ジェイミー編＞シリーズ完結を記念し、日本版特別予告＜誇り高き戦士・ジェイミー編＞が解禁となった。ナレーションは、映画『侍タイム