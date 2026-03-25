◆ファーム・リーグ西地区オリックス―阪神（２５日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、開幕へ上々の仕上がりを見せた。先発で５回を２失点。９９球と球数も消化した。「相手の打者が粘り強かった」と初回に２点を先行されたが、２回以降は無失点。６三振を奪い、１四球と制球面も安定していた。来日３年目も先発ローテーションの一角として期待される右腕。「間違いなくそうですね」と初の