10月からフジテレビ系“ノイタミナ”枠で放送されるテレビアニメ『ホタルの嫁入り』（毎週金曜後11：30）の許されぬ愛に堕ちていく2人を演じるメインキャストが発表された。桐ヶ谷紗都子役をLynn、後藤進平役を内山昂輝が演じる。あわせて、第2弾ティザービジュアルとティザーPVが公開された。【画像】まさかの血まみれ…一見幻想的な『ホタルの嫁入り』第2弾ティザービジュアルLynn演じる紗都子は、名家に生まれながらも余