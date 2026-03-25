◆ファーム・リーグ巨人２―６西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は西武に２―６で敗れ、連勝とはならなかった。投手陣は４月１日の中日戦（バンテリンドーム）での先発が見込まれている田中将が先発で３回２失点。雨足が強まる中で難しい登板となった。２番手・山田が４回３失点、３番手・河野が２回１失点だった。打線は１軍から打席数確保のため参加した門脇が「１番・二塁」で２安打。丸が「３番・中