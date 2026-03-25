テレビアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』が、2026年7月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、追加キャストが発表された。【画像】公開された藤宮亜里沙キャラクター設定画キービジュアルには、メインキャラクターの深月綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれているほか、すでに情報公開されている犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラク