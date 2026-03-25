フィギュアスケートの世界選手権は、２５日にチェコ・プラハで開幕する。ミラノ・コルティナ五輪に続き、韓国女子代表として出場する李海仁（イ・ヘイン）の姿にフォロワーが沸いている。ヘインは２５日までにインスタグラムを更新し、「応援していただき、誠にありがとうございます！！」とつづる。そして「＠ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎｋｏｒｅａ」とファッション誌のアカウントを添え、モデル姿をアップした。髪を下ろして