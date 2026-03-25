記事ポイントリカバリーウェア「ReD」直営店がラゾーナ川崎プラザなど4施設に新規オープン独自開発繊維VITALTECH®による薄さ1mm以下のリカバリー効果インナーウェア・スリープウェア・カジュアルウェアの幅広いラインナップを展開 MTGのリカバリーウェアブランド「ReD（レッド）」の直営店が、2026年3月から4月にかけて三井ショッピングパーク4施設に続々とオープンします。8種の天然鉱石を配合した独自開発繊維を採用し