タレントの杉浦太陽が、25日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。【動画】長女の反抗期を回想し、涙を流す杉浦太陽…近藤千尋ももらい泣きかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ。今回は、杉浦をはじめ、JOY、近藤千尋、和田まんじゅうが出演。芸能界屈指の愛妻家たちが、それぞれの夫婦事情や子育てエ