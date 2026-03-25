２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比６４銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円１３〜１５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円５５〜５９銭で大方の取引を終えた。