富山県立高校の再編をめぐり、県教委は、現在の高校の特色や学習内容から7つに分類したものを有識者に示しました。県教委は、県立高校を34校から20校へ3段階に分けて再編する計画で、きょうは29年度に開校予定の第1期校について議論しました。再編を進める上で、県教委は現在の県立高校34校のそれぞれの学科について、「グローバル」や「地域共創」など、教育内容ごとの7つに分類し、きょう委員に示しました。新湊高校を例に