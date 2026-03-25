俳優の堀部圭亮が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、還暦を迎えたことを伝えた。堀部は「本日、60歳になりました。還暦です」と報告。「割と大きな節目を迎えたワケですが、相変わらずまったく自覚がありません」と打ち明けた。そして「会社勤めの同級生は皆、定年を迎え『第二の人生』だなんて言ってますが、自分の場合そういう区切りが無いので、尚更“節目感”が無いのかもしれません」とし、「多分古希を迎