富山県内のレギュラーガソリン、1リットルあたりの平均小売価格は、おととい時点で178.7円と、先週に比べて12円余り値下がりしました。おととい時点の、県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は178.7円で、先週より12.3円値下がりしました。イラン情勢の影響による原油価格の高騰をうけ、政府は先週、石油元売り各社に対し、ガソリン・1リットルあたり30.2円の補助金を支給しました。価格を調査して