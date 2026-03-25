「ザ・ドリフターズ」の仲本工事さん（２０２２年死去）の内縁の妻で歌手の三代純歌さん（５８）が、「女性自身」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（堀内元城裁判長）は２５日、８８万円の賠償を命じた。同誌は２２年、三代さんが仲本さんを死亡保険金約３０００万円の生命保険に加入させようとしたと報じたが、判決は「真実とは認められない」などと判断した。