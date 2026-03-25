「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」（２５日、平和島）屋良龍紀（２８）＝長崎・１２９期・Ｂ１＝が６号艇で出場した２５日の初日８Ｒで１着。１周２Ｍの逆転劇で見事に白星発進を決めた。レース後は「ラッキーでした。１Ｍは行くところがなかったけど、２Ｍは誰も来なかったから回れるって思ってうまく回れました」と笑みをこぼしていた。仕上がりに関しては「回り過ぎでスカスカしていました」と話