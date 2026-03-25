歌手小林幸子（72）が、4月25、26の両日、千葉・幕張メッセで開催されるニコニコ超会議で、桜の化身「花咲かばあさん」として桜をイメージした巨大衣装で生歌を歌唱することが25日、発表された。これまでもプロレス、ヘビーメタル、ギャルなどに扮（ふん）してきた小林。「恋桜」「千本桜」「サクラガミ」などの桜ソングを歌唱したきたことから、今回は頭に桜の花を咲かせ、桜吹雪で会場をピンク色に染める。小林は「これまでニコ