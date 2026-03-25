今年12月に湯沢市への本社の移転を計画している東京の精密部品メーカーが新社屋建設の地鎮祭を行い、工事の安全を祈願しました。再来年以降は新たな工場も整備する計画で、地元経済への波及効果と雇用の創出が期待されています。湯沢市に新社屋を建設するのは東京の精密部品メーカー、オーブレーです。来月始まる工事を前に地鎮祭を行い、関係者が工事の安全を祈願しました。鍬入れ「エイエイ