秋田市にある秋田キャッスルホテルは、県内の病院や福祉施設にも食事を提供する事業を行っています。ホテルとしては全国でも珍しい取り組みで、1日最大1万食を作れる新たな施設が来月から稼働します。食を通じて地域の医療や福祉の現場を支えます。既存のビルに大規模改修を施した、秋田キャッスルホテルの調理施設です。セントラルキッチンと呼ばれ、1日に最大で1万食を提供することができます。県内の病院や福祉施設から業務委託