三種町の地名にちなんで長信田太鼓と名付けられた、三種町にある和太鼓のチーム。演奏しているのは引きこもりや不登校を経験した若者たちです。2009年に結成され、県内の様々なイベントに参加してきましたが、今月初めに行われた公演を最後にその活動を終了しました。多くの若者を成長させてきた長信田太鼓、最後の1日に密着しました。 ■不登校や引きこもりを経験した若者で結成太鼓を通して成長 三種町森岳にある、長