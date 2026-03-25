東根市できのう発生した山林火災はきょう、自衛隊が出動し消火活動が行われましたが現在も鎮火には至っていません。 【画像】消火活動の様子 また、今回の火災はたき火が出火原因だったことがわかりました。 ■消火活動の様子（画像）