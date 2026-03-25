北海道・函館中央警察署は2026年3月25日、不同意わいせつの疑いで、函館市桔梗2丁目に住む外部指導員の男（68）を逮捕しました。男は2026年1月29日、渡島総合振興局管内の学校で、10代の女性に対し体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。2月に学校の関係者から警察に「わいせつな行為があった」と通報があり、事件が発覚しました。男は「触っていません」などと話し、容疑を否認しているということです。警察は