西純は現在ファームで4番を務めている（C）産経新聞社勢いが止まらない。3月25日に行われたファームリーグ西地区・オリックス戦（京セラドーム大阪）に「4番・右翼」で先発した、阪神育成の西純矢は初回一死一、二塁の好機にアンダーソン・エスピノーザの変化球をしっかり捉えて、右前へ運びこれでファーム7試合連続安打、前日の試合に引き続き、2試合連続の適時打と結果を積み重ねている。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決