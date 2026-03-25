楽天は２５日、４月１日のソフトバンク戦（楽天モバイル）「最強エンタメ宣言！楽天チケットデー」で、宮城出身の声優・山寺宏一が始球式を行うと発表した。山寺は「僕にとって聖地である楽天モバイル最強パーク宮城での始球式は人生初。野球ほぼ未経験の６４歳が、東北に希望を与え続けてくれているイーグルスへ、感謝の気持ちを込めて全力で投げます。あたたかい目で見守ってください」と意気込みを語った。また、当日はアイ