大阪府・大阪市・堺市は２５日、共同で、２０２７年に横浜市で開催される国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７）に屋外庭園を出展すると発表した。大阪市、堺市をはじめ、緑豊かで潤いのある「大都市・大阪」の魅力を世界に向けて発信し、過去の博覧会から大阪・関西万博へと受け継がれた想いを未来につなぐという。同イベントは国際博覧会の「認定博」に位置付けられる最上位（Ａ１）クラスで、日本開催の同規模の