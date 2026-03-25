大阪で目撃が相次いでいたシカ。3月25日午後、ついに捕獲されましたが、受け入れ先を巡って物議を醸しています。 大勢の人たちに取り囲まれながら、檻の中の様子をうかがう、シカ。なかなか「一歩」を踏み出しません。膠着状態が続いた中、午後1時15分ごろ、ついに捕獲されました。 シカを巡っては、同一の個体かはわかっていませんが、大阪市の中心部や東大阪市で相次いで目撃されていました。人に慣れていることや、生駒