巨人は２５日、東京ドームで１軍全体練習を行った。打撃練習では阿部監督が松本剛外野手にアドバイスを送った。軸足に体重を残す意識を伝えたり、自らトスを上げる場面もあった。「少し修正を入れたらすぐできるので。再現性は素晴らしいので。少しでも役に立てたらいいかなと思って」と寄り添った。その後のフリー打撃では左翼席まで豪快な打球を飛ばすなど、力強い当たりを連発していた。開幕を見据えたオーダーで臨ん