京都駅前の高さ制限を大幅に緩和する案が市の有識者会議でまとまりました。 京都市の有識者会議が取りまとめたのは「京都駅前の再生」についての意見書です。 会議では、20年後を想定した京都駅周辺のまちづくりのあり方について、約1年にわたり議論してきました。そのなかには、現在、京都駅周辺で31mとなっている建物の高さ制限を、京都駅ビルと同じ60mや45mに緩和する内容が盛り込まれていましたが、これに対し市民団体