滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性が殺害され金庫が奪われた「日野町事件」の再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側の3者協議が25日大津地裁で開かれ、検察側は有罪立証するか方針を示さなかった。弁護団が明らかにした。