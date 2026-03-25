元放送作家の鈴木おさむさんが、大相撲春場所後の番付編成会議で十両復帰が正式に決まった炎鵬（伊勢ケ浜）とのツーショットを披露した。２５日にインスタグラムで「諦めないということ。力士、炎鵬（３１＝伊勢ケ浜）が、大けがからの奇跡の復帰で、十両に戻りました！幕内力士が序ノ口まで番付を下げた後、関取に復帰したのは史上初。大相撲史に残る復活だそうです！」とつづり、ツーショットを公開。「脊髄損傷の大けがで