日本テレビ系「ヒルナンデス！」が２５日、放送され、冒頭から登場した透明感あふれる４５歳女優に「きれいすぎてびびる笑」「えっ、変わんない」などとＳＮＳ上で驚きの声が相次いだ。映画「黄金泥棒」（４月３日公開）に主演する田中。冒頭からスタジオでイチゴ狩りのクイズに正解するなどニコニコの笑顔を見せた。ネット上では「田中麗奈さん４５歳？！めっちゃくちゃキレイだ」「田中麗奈さんが出ててびっくりでした」