【漫画】本編を読む『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）は、猫と暮らしている人なら思わず頷いてしまう「あるある」がぎゅっと詰まったコミカルな猫漫画だ。主役は、超マイペースでどこか偉そうな猫のキジネコ様とクロネコ様。そして、そんな2匹を溺愛してやまない飼い主夫婦・金之助とスミレである。冒頭から「人間は我々ネコ族に、『様』をつけて呼べ」と言わんばかりの態度を見せるネコ様たち。その堂々とし