最近ではスマートフォンがあれば、フリマアプリやネットオークションなどの個人売買は簡単にできるようになりました。趣味程度で売買している人もいると思われますが、まとまった収入となっている人もいるのではないでしょうか。このような収入は、申告が必要なのでしょうか。 売るものによって考え方が違う 個人が自分の使っていたものを売る場合は、買ったときよりも売ったときの額が低くなっていることが