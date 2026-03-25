インバースネットは3月25日、MSI製ケースやパーツを搭載するMSI社コラボモデルの新シリーズPC「MFPシリーズ」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。FRONTIER、MSIコラボゲーミングPCに背面コネクタ設計・ピラーレス仕様の「MFPシリーズ」MSI製パーツを多く採用するコラボモデルPCにおいて、ピラーレスケースが採用されたという内容。内部パーツのライティングを広い視野角で楽しめる点が特徴で、さらにMSI