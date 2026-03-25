いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2488号（2026年3月18日発売）から、燃え殻さんのエッセイ第2回「紆余曲折の果ての景色」をお届けします。去年、久しぶりにトークイベントをいくつか開催した。五年、六年ぶりだった。空白の期間、ありがたいことにお誘いは何度かあったが、どうしても気が進まなくて断っていた。理由は、一度トークイベントのお客さんが、六人だったことがあったからだ。恥を忍