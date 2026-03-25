【モデルプレス＝2026/03/25】WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝が24日、グループの公式TikTokを更新。WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎とのコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】8LOOMメンバー2人のダンスコラボにファン歓喜◆山下幸輝＆八村倫太郎、ダンスコラボ山下と八村は14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に