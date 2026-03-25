【モデルプレス＝2026/03/25】YouTuberのきりまるが25日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。体重やダイエット中の食事について明かし、反響が寄せられている。【写真】28歳美人YouTuber、“56.75kg”グアム旅行後の姿◆きりまる、現在の体重・ダイエットメニュー公開きりまるは「食べすぎた翌日のガチで痩せるダイエットルーティン！※緊急体重測定※」と題した動画を公開。「グアムから帰ってきて2週間ほど立つんですけど」