2025年12月、地下鉄「東山公園駅」近くにオープンした「CHEDDAR」は、素材にこだわるバーガー＆パンケーキカフェ。朝はパンケーキのモーニングセット、11時からはハンバーガーとパンケーキを提供しています。自慢のハンバーガーは、主役となるパティからこだわり抜いています。やわらかい赤身と適度な脂身のバランスが特徴のアメリカ産アンガス牛の肩ロ}