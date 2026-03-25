栄エリアで創業70年。著名人をはじめ多くのファンに愛されてきた、元祖あんかけスパゲティの名店「コモ」が、初の2号店「あんかけスパゲティ コモ 池下店」を、2025年12月オープンしました。幅広い世代に楽しんでもらえるよう、辛味を抑えたマイルドな“あんかけソース”が特徴です。味の決め手となる秘伝のソースは本店から届けられており、池下店でも変わらぬ味を楽しむことができます。さらに、通常で麺が4