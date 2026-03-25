山形県内の山形大学の卒業式が25日、県内4カ所で行われました。このうち山形市の小白川キャンパスにある人文社会科学部や地域教育文化学部などからは大学院を含め合わせて773人が門出の日を迎えました。式では、学部ごとの代表者に卒業証書が手渡され、玉手英利学長が激励しました。山形大学玉手英利学長「不確実な時代だからこそ可能性は無限 変化を恐れず挑戦し続ける心を持ち自分の信じる道を進んでください」そして卒業生を代