デザイン面でもパワフルなトレンドを確立ベルトーネは、フラットな回転式ヘッドライト、ブレーキに空気を送るラジエーターグリル、ほぼ水平に搭載されたラジエーターから空気を逃がすボンネットのスラット面などのデザインを採用し、レーシングカーからこれらのヒントを得ました。この配置はプロトタイプのみに採用されたものでした。【画像】輝かしい『オロ』のボディ、『ランボルギーニ・ミウラP400S』全22枚V12エンジンには、