優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。HANAが『江並直美賞（新人賞）』を受賞した。【写真】かっこいい！ガッツポーズをきめて笑顔の竹内涼真「7人のガールズグループ『HANA』は25年4月のデビュー以来、 “女性アーティストの歴代最高週間再生数更新”など数々の記録