松本洋平文部科学相は25日、衆院議員会館で既婚女性と不適切な行為に及んだとする週刊文春報道を否定するコメントを野党側に提示した。「規則に反する不適切な行為はない」とした。立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長が記者団に明らかにした。斎藤氏は「本人が明言した以上、信じるしかない」と述べ、26日の参院文教科学委員会の審議に応じる意向を示した。文科委は、3月中に成立しないと国民生活に影響が出かねない「日切れ法案