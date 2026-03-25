海上自衛隊の「情報作戦集団」が新たに発足したのを記念する行事＝25日午後、防衛省防衛省は25日、今春の自衛隊の組織改編に伴い海上自衛隊の「情報作戦集団」が新たに発足したのを記念する行事を開催した。部隊は、直接戦闘ではなく、世論への工作などで社会や政治の分断を図る「認知戦」への対処を強化するのが目的。海自内部で分散していた情報関係の部隊を集約した。司令官に就任した吉岡猛海将は「急激に変化する情勢への対