すき家からの発表です。【映像】返金の対象商品や対象店舗「商品代金の誤徴収に関するお詫びいつもすき家をご利用いただき、誠にありがとうございます。2026年3月24日に『炭火焼きほろほろチキンカレー』関連商品をご購入いただいた一部のお客様に対し、価格表記の誤りにより商品1点あたり税込60円を過剰に請求していたことが判明しました。対象のお客様には、お支払いいただいた金額と正しい金額の差額を返金させていただきます