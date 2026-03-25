記者会見する日本船主協会の長沢仁志会長＝25日午後、東京都千代田区日本船主協会の長沢仁志会長は25日、東京都内で記者会見を開き、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾内にとどまる日本関係船45隻について「安全に通航できる方法があれば、一刻も早く湾から外に出したいと切に願っている」と述べ、早期の事態収束を訴えた。海峡を航行するには船舶、乗組員、荷物の安全確保が必要だと強調した。湾内に留め置